إطلاق برنامج «مسك الانطلاق» بالشراكة مع رايز آب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك الخيرية» برنامج «مسك الانطلاق - Misk Launchpad»، الذي يأتي بالشراكة مع منصة تطوير الأعمال «رايز آب»؛ لدعم رواد ورائدات الأعمال من الشباب السعودي في بداية رحلتهم الريادية، وذلك ضمن برامجها لتنمية ريادة الأعمال ودعم المشاريع الشبابية.

ويوفر البرنامج حزمة من خدمات الإرشاد والتمكين لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى شركات ناشئة على أرض الواقع، على أن تكون تقنية أو تدعم التقنية، وتحظى بفرص استثمارية عالية في السوق وقابلة للتوسع والنمو.

وقال مدير المشروع من مؤسسة مسك الخيرية عبدالعزيز النويصر «يأتي البرنامج ضمن رحلة تدريبية مكثفة وسلسلة من ورش الأعمال، جنبا إلى جنب مع الخدمات الداعمة في تطوير المنتج وإطلاق العلامة التجارية».

ويمتد البرنامج لمدة ثلاثة أشهر على نحو افتراضي، حيث يتيح للمتدربين في مرحلته الأولى الحصول على خدمات الإرشاد والتعليم لوضع الأسس وتصميم وبناء مشاريعهم، ثم ترشح أفضل الأفكار المشاركة لتقديمها كمنتج أولي، وتأتي مرحلة الدعم المالي بعد التخرج لتطوير المنتج وعرضه على المستثمرين لدعم المشروع.

وأشار النويصر إلى أن البرنامج يقام بشراكة استراتيجية مع «رايز آب Rise Up»، وينصب على إكساب رواد الأعمال في بداية رحلة أعمالهم، المهارات والممارسات اللازمة لتطوير نماذج أعمال فعالة قادرة على النجاح وسط المنافسة القوية التي يشهدها السوق».

وأضاف «هذا البرنامج مخصص لرواد الأعمال الطموحين، الذين يحملون في أعماقهم روح الريادة، ويحتاجون للمهارات والخبرات للبداية بشكل سليم، وزرع بذور أفكارهم الخلاقة، وضمان نجاحها، والعناية بها حتى تنمو ويشتد عودها، بالإضافة إلى تعزيز قدرتهم على الثبات والعزيمة على طريق النمو حتى تحقيق الأهداف التجارية».

وقال المؤسس والمدير التنفيذي عبد الحميد شرارة حول الشراكة الاستراتيجية مع منصة تطوير الأعمال «رايز آب»: «شهدت ريادة الأعمال بالمملكة في الآونة الأخيرة نموا غير مسبوق، مما وفر للشركات الناشئة في السوق السعودي بيئة عمل محفزة للانطلاق والتوسع، بشكل يضاهي العديد من دول العالم الرائدة في هذا المجال، وشراكتنا مع «مسك الخيرية» واحدة من الخطوات الأساسية لدعم هذا النمو، لما تقدمه المؤسسة من دعم وتشجيع لرواد الأعمال بالمملكة والمنطقة».