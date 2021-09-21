شكرا لقرائتكم خبر «المنافسة» لا تمانع من استحواذ المجموعة السعودية على 51% من شركة ثمانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الهيئة العامة للمنافسة عدم ممانعتها على عملية استحواذ المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، على نسبة 51% من إجمالي حصص شركة ثمانية للنشر والتوزيع.

وأوضحت هيئة المنافسة في بيان لها على تويتر، أن جميع الأطراف يعملون في قطاع الإعلام والترفيه. لذلك تم تحديد البعد السلعي لهذه الصفقة بناء على الخدمات المتقاطعة بين أطراف التركز، وهي تقديم خدمة التدوين الصوتي «البودكاست» للعملاء، وعليه قامت الهيئة بدراسة سوق «البودكاست» لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف على المنافسة من عدمها.

وأشارت إلى أن الدراسة خلصت بأنه لا يتوقع أن يكون هناك مخاوف تؤثر على المنافسة في المملكة، كون الحصة السوقية للأطراف ضئيلة ولا تشكل أي مخاوف تتعلق با

لمنافسة.

وذكرت أن سوق البودكاست يعد من الأسواق التي يسهل الدخول والخروج منها، كون جميع أفراد المجتمع يستطيعون إنشاء بودكاست خاص بهم. ولفتت الهيئة إلى أن سوق البودكاست يعد سوقا كبيرا ومتنوعا، ويوجد فيه عدد كبير جدا من المنافسين.