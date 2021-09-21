شكرا لقرائتكم خبر عن التحديث المسائي للنفط 21-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر النفط ضغط سلبي قوي ليكسر مستوى 70.70 ويقترب من الهدف السلبي المتوقع للكسر عند 69.25، ونلاحظ أن السعر يرتد صعوداً من جديد في إشارة للتوجه لاستعادة الاتجاه الصاعد، لكننا بحاجة لمراقبة التداولات القادمة لتأكيد الاتجاه التالي بشكل أوضح، حيث إن اختراق 71.05 سيعيد تفعيل السيناريو الإيجابي الذي يتواجد هدفه التالي عند 73.30، بينما كسر 69.25 سيجبر السعر على تكبّد مزيد من الخسائر على المدى اللحظي.