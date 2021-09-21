شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتحول إلى الانخفاض بعد صدور محضر اجتماع البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء متخليا عن المكاسب التي حققها في وقت سابق بالجلسة، وذلك في أعقاب صدور محضر اجتماع البنك المركزي.



وتتزايد حدة القلق بشأن الاقتصاد الصيني مع تصاعد أزمة "إيفرجراند" العقارية التي تواجه أزمة ديون ضخمة وسط توقعات بعدم قدرتها على السداد مما سيؤثر سلبا على القطاع العقاري وقطاعات أخرى بوجه عام في البلاد.



وكشف البنك المركزي الأسترالي اليوم عن محضر اجتماعه الذي عقد في الشهر الماضي حول السياسة النقدية في ظل استمرار جائحة "كورونا"، حيث توقع أعضاء البنك عدم وجود أي سيناريو يؤول إلى رفع معدل الفائدة من المستويات الحالية قبل عام 2024.



وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على استمرار جهودها الداعمة لنمو الاقتصاد ومكافحة آثار "كورونا" مشيرة إلى أن تفشي سلالة "دلتا" ربما أبطأ وتيرة التعافي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.15 إلى 0.7240.