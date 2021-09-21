شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع مع ترقب اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء مع تحول الأنظار نحو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن الحساب الجاري الأمريكي سجل عجزا قدره 190 مليار دولار في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات تسجيل عجز قدره 193 مليار دولار.



وسجلت تصاريح البناء في أمريكا 1.73 مليون تصريحا خلال أغسطس/آب، فيما سجلت وتيرة بناء المنازل الجديدة 1.62 مليون وحدة مقارنة بتوقعات عند 1.55 مليونا.



وتترقب الأسواق عن كثب بدء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم، ويستمر حتى غد الأربعاء يليه قرار يتعلق بمعدل الفائدة وبيان السياسة النقدية.



من ناحية أخرى، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها إزاء نمو الاقتصاد العالمي في عام 2021 إلى 5.7% فيما خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام إلى 6%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 131 نقطة) إلى 34101 نقطة، وصعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 4366 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 39 نقطة) إلى 14753 نقطة.