شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع بنحو 2% تزامنا مع تراجع طفيف للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن الصناعي لا يزال أدنى حاجز 2000 دولار للأوقية في ظل استمرار أزمة نقص الرقائق الإلكترونية.



ووقع البلاديوم والبلاتين تحت وطأة الضغوط مؤخراً نتيجة المخاوف حيال ضعف الطلب العالمي لا سيما من شركات السيارات التي أعلنت وقف بعض خطوط إنتاجها بسبب أزمة نقص الرقائق الإلكترونية.



ويرى محللون أن البلاديوم والبلاتين والنيكل سوف تتأثر جميعها سلباً في الفترة المقبلة بأزمة نقص أشباه الموصلات في صناعة السيارات.



هذا، وتتجه أنظار الأسواق نحو الاحتياطي الفيدرالي الذي سيببدأ اجتماعه اليوم ويستمر حتى غد الأربعاء يعقب ذلك قرار بشأن الفائدة مع توقعات بتثبيتها عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 93.05 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 13:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 1902 دولارا للأوقية.