صرف 107 ملايين ريال لمشروع الإسكان غرب مطار الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء”، اليوم الثلاثاء، صرف أكثر من 107 ملايين ريال؛ لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب مطار الرياض ضمن الدفعتين الخامسة والسادسة.

وقال البرنامج، في بيان، إنَّ هذا المبلغ يمثل جزءًا من الإيرادات التي تم تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وأضاف أنَّ المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أنّ المبالغ المحصلة تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص: “تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها”.

وأكّد البرنامج، استمرار تخصيص الإيرادات المحصلة من الرسوم في تطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من مشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث سيتابع خلال الفترة المقبلة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية، علمًا بأنّ أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

برنامج “الأراضي البيضاء” كان قد أعلن مؤخرًا، تطبيق الرسوم في مدن جديدة، وهي (المدينة المنورة، حاضرة عسير، الطائف، منطقة جازان، تبوك، الأحساء)، بالإضافة إلى (الرياض، مكة المكرمة، حاضرة الدمام، جدة).

يمكن الإطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال الرابط https://lands.housing.sa/ar.