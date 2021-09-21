شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تنعي المشير محمد حسين طنطاوي: مصر فقدت بطلا وقائدا والان مع تفاصيل الخبر

عت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

القاهرة - سامية سيد - ن

وتوجهت الدكتورة هالة السعيد بخالص العزاء إلى مصر حكومة وشعبًا، ولأسرة الفقيد الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته في فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية "لقد فقدت مصر اليوم بطلًا وقائدًا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، بطلًا وهب حياته لخدمة بلده وأبناء وطنه فرحم الله المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق".