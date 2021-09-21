أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الثلاثاء

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 21-9-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.40 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.73 ريال سعودى.

أما عن أسعار العملات العربية فى مصر اليوم الثلاثاء 21-9-2021، فشهدت اليوم تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض أمام الجنيه المصرى، خلال بدء التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، لـ 18.33 للشراء، 18.47 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.30 للشراء، 18.46 جنيه للبيع.

وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.