شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 21-9-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.40 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.73 ريال سعودى.
أما عن أسعار العملات العربية فى مصر اليوم الثلاثاء 21-9-2021، فشهدت اليوم تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض أمام الجنيه المصرى، خلال بدء التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، لـ 18.33 للشراء، 18.47 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.30 للشراء، 18.46 جنيه للبيع.
وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.
سجل 1 يورو نحو 4.40 ريال سعودي.
سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.13 ريال سعودي.
سجل 1 دولار كندي نحو 2.94 ريال سعودي.
سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.73 ريال سعودي .
سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.
سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.
سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.
سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.
سجل 1 دينار كويتي نحو 12.46 ريال سعودي.
أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 213.31 ريال سعودى.
وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24بنحو 213.31 ريال سعر الذهب عيار 22بنحو 195.54 ريال سعر الذهب عيار 21بنحو 186.65 ريال سعر الذهب عيار 18بنحو 159.99 ريال سعر الذهب عيار 14بنحو 124.43 ريال سعر أوقية الذهببنحو 6,634 ريال