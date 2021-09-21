شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يبتعد عن ذروة 4 أسابيع قبل انطلاق اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ،يأتي هذا قبل انطلاق اجتماع السياسة النقدية الدوري لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي من المنتظر أن يوفر أدلة قوية حول توقيت البدء فى تقليص برنامج شراء السندات.

انخفض مؤشر الدولار قرابة 0.2 % إلى مستوى 93.06 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.24 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.27 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.1% ،فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 93.45 نقطة.

انتعشت معظم أسواق الأسهم العالمية يوم الثلاثاء ،بفضل محاولات بنك الشعب الصيني تهدئة المخاوف حول أزمة شركة إيفرجراند ،الأمر الذي قلص من عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل.

ينطلق فى وقت لاحق اليوم ،اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

ينتظر المستثمرين بشغف نتائج هذا الاجتماع ،خاصة وإنه من المتوقع على نطاق واسع ، أن يقدم أدلة قوية حول توقيت بدء تقليص برنامج شراء السندات ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.