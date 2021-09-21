شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتد بقوة من أدنى مستوى فى شهرين وسط محاولات تهدئة مخاوف أزمة "إيفرجراند" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لترتد بقوة من أدنى مستوى فى شهرين ،فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، يأتي هذا وسط التطورات المحيطة بأزمة شركة إيفرجراند الصينية ، مع المحاولات المكثفة لبنك الشعب الصيني تهدئة مخاوف أسواق المال العالمية.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 1.1% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى شهرين عند 450.25 نقطة ، بفعل تسارع عمليات البيع المفتوحة فى معظم أسواق الأسهم العالمية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بقوة بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليرتد من أدنى مستوى فى شهرين ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.75% ، ليسترد جزء كبير من خسائره التي تكبدها بالجلسة السابقة ، تاليه قطاع الطاقة مع صعود بحوالي 1.5%.

ضمن محاولات بنك الشعب الصيني تهدئة مخاوف أسواق المال العالمية حول ديون شركة إيفرجراند ،تم ضخ مبالغ ضخمة فى النظام المالي للمحافظة على توافر مستويات السيولة الآمنة فى الأسواق.

وكانت أزمة إيفرجراند شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية فى العالم قد تصاعدت مؤخرا ، مع تزايد الشكوك حيال قدرة الشركة الصينية على الوفاء بالتزاماتها ،الأمر الذي زاد المخاوف بشأن سلامة سوق العقارات والائتمان فى الصين "ثاني أكبر اقتصاد فى العالم".

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بأكثر من 0.9% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 1.7% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى شهرين ،بفعل تسارع عمليات البيع المفتوحة.

تنطلق فى وقت لاحق اليوم ،اجتماع السياسة النقدية الدوري للبنك الفيدرالي الاحتياطي ،على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ،وسط توقعات قوية حول إعلان توقيت البدء فى تقلص برنامج شراء السندات المحفز للاقتصاد الأمريكي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.3% ،وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 1.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.4% ، و فى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.2%.