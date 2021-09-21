شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يكسر خط اتجاه صاعد – تحليل – 21-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جولد مان ساكس (GS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليكسر السهم بهذا الانخفاض خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما ضاعف من الضغط السلبي على تداولات السهم ليتكبد خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -3.41% بما يعادل -13.33 نقطة ليستقر على سعر 378.13 دولار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 393.35، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 350.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط