شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يعمق من خسائره - تحليل – 21-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم هاني ويل (HON) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بنسبة بلغت -1.26% بما يعادل -2.76 نقطة ليستقر على سعر 215.73 دولار، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم تصريف البعض من هذا التشبع البيعي، ما قد يكبح من خسائر السهم القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 216.70، ليستهدف مستوى الدعم 207.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط