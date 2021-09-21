شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يستعد لكسر دعم مهم – تحليل – 21-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هيوليت باكرد (HPQ) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.59% ليخسر السهم نحو 44 سنت ويستقر على سعر 27.24 دولار، وذلك وسط تداولات السهم بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته القادمة على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم المهم 26.90، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 24.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط