البترول: مستمرون فى رفع كفاءة منظومة تسويق المنتجات البترولية وخدمات المواطنين

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القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أهمية الاستمرار فى رفع كفاءة منظومة تسويق المنتجات البترولية والخدمات المقدمة للمواطنين والتطوير المستمر فى تقديم الأنشطة المختلفة لشركات تسويق المواد البترولية للتطوير والتوسع وزيادة الاستثمارات، وهو ما يتم مواكبته من خلال استراتيجية تطوير شاملة تتكامل فيها عملية تطوير شكل محطات ومنافذ التسويق وتدريب وصقل خبرات العاملين مقدمى الخدمات للعملاء الذين يحظون بدورات متخصصة فى التوعية وكيفية التميز فى تقديم الخدمات.

كما وجه بالاستمرار فى تطوير المستودعات الرئيسية للمنتجات البترولية بالوجهين القبلى والبحرى وزيادة منافذ التوزيع واستكمال رقمنة هذه المستودعات والمنافذ وكذا مختلف الأنشطة والتوسع فى نشاط تموين السفن وتصدير المنتجات البترولية المتخصصة وخاصة الزيوت والكيماويات فى ظل ما تحققه من عائدات دولارية تدعم استثمارات الشركة واقتصادياتها والاقتصاد الوطنى.



المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال جمعية التعاون للبترول

وأوضح الوزير خلال رئاسته اجتماعات الجمعيات العامة لشركتى التعاون ومصر للبترول عبر الفيديوكونفرانس لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2020/2021 أن إضافة نشاط تموين السيارات بالغاز الطبيعى كوقود إلى محطات التموين بالوقود في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود، يمثل زيادة في منافذ التموين بالغاز واستثماراً للمساحات المتاحة بالمحطات وزيادة في إيراد الشركتين، كما أشار إلى أن إضافة نشاط شحن السيارات الكهربائية وتحويل المحطات لتقديم خدمات متكاملة خطوة جيدة نحو المستقبل وكذلك تدعيم اقتصاديات شركات التسويق.

ووجه الوزير بالاستمرار فى تطوير منظومة السلامة والحفاظ على البيئة وفق الأكواد المصرية والعالمية والاهتمام بالتحديث المستمر لهذه المعايير، مشيراً إلى ما يوفره برنامج تحديث وتطوير قطاع البترول منذ بدايته عام 2016 من دعم لتطوير تلك المنظومة وما تحققه من نتائج تنعكس بقوة على تطوير الأداء الكلى لمنظومة العمل البترولى.

وخلال جمعية شركة التعاون للبترول أشاد الملا بما تحقق من نتائج أعمال متميزة فى تطوير المحطات ومنافذ البيع وفى نشاط تسويق مبيعات تموين السفن والزيوت وفتحها أسواق تصديرية فى 12 دولة أسيوية وأفريقية ، موجهاً بالاستمرار فى التوسع فى ذلك واستثمار تاريخ الشركة العريق التى أنشئت عام 1934 فى تحقيق خططها التوسعية وتحقيق أهدافها.

وعرض المهندس أيمن نجيب رئيس شركة التعاون للبترول أهم نتائج الأعمال خلال العام من خلال أنشطتها في تسويق المنتجات البترولية الرئيسية والزيوت وتموين السفن والمنتجات البتروكيماوية ، حيث أوضح أن إجمالى الكميات المباعة بلغ حوالى 6 مليون طن بقيمة بلغت 5ر47 مليار جنيه، وتضمنت المبيعات حوالى 9ر4 مليون طن من البنزين بأنواعه والسولار والمازوت من خلال محطات ومنافذ الشركة المنتشرة فى جميع أنحاء مصر، مشيراً إلى أن حصة الشركة من إجمالى السوق العام للمنتجات الرئيسية بلغت 30%، فيما بلغت حصتها من الزيوت 21%، بالإضافة إلى مبيعاتها من المنتجات الكيماوية وفى مجال تموين السفن، وأن لديها 1245 محطة تموين بالوقود وتم إدخال نشاط التوين بالغاز الطبيعى كوقود في 95 محطة منها.

وخلال جمعية شركة مصر للبترول أشار المهندس محمد شعبان رئيس الشركة إلى أن إجمالى عدد محطات خدمة وتموين السيارات التابعة للشركة بلغ 1508 محطة في مختلف محافظات مصر متصدرة شركات التسويق من حيث عدد المحطات، لافتاً إلى الانتهاء من تطوير 82 محطة ومنفذاً خلال العام، وأشار إلى نجاح الشركة في تحقيق إجمالي مبيعات بلغ 6.4 مليون طن من المنتجات البترولية المختلفة، كما نجحت في إضافة نشاط التموين بالغاز الطبيعى في 119 محطة وذلك إلى جانب ما حققته في مجال تموين الطائرات والسفن وما تقوم به الشركة من تطوير للمستودعات ومنظومات السلامة والصحة المهنية وترشيد الانفاق والتحول الرقمى فى مختلف أنشطتها.