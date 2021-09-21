شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز حماية المنافسة ناعيا المشير طنطاوى: تحمل المسئولية بإخلاص وأمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والذى وافته المنية فجر اليوم.

وقال ممتاز، إن المشير حسين طنطاوى أحد أبطالِ حَربِ أكتوبَر المجيدة، وصاحبِ السِّجل الحافلِ من البطولات، وأحد صَانِعي التَّاريخِ المصريِّ الحديث، والذي تَحمَّل مسئوليةَ إدارةِ البلادِ بإخلاصٍ وأمانةٍ في فترةٍ شديدةُ الدِّقةِ والتَّعقِيدِ وعَبَرَ بِهَا لِبرِّ الأمان، وستظلُّ إنجازَاتُهُ وموَاقِفُهُ مَحْفُورةً في سجلِّ التَّاريخِ وفي قُلُوبِ وَوِجْدَانِ المصريين.

ودعا اللهَ عزَّ وجلَّ أنْ يَتغمَّدهُ بواسعِ رَحْمَتهِ ومَغْفِرَتهِ، وأنْ يُسكنهُ فَسِيحَ جنَّاتِهِ، ويُلْهِمُنَا جَمِيعًا وَذَويِّهِ وَمُحبِّيهِ الصبرَ والسلوَانَ.