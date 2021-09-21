شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 21-9-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى ثباتا عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى بنك "الاسكندرية" ليسجل 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر اليورو اليوم، ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.33جنيه للشراء، و18.47 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.30جنيه للشراء، و18.46 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.33جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.26 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.25 جنيه.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.