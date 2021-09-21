البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.57% ليصل إلى مستوى 10541 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.75% ليصل إلى مستوى 2238 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليصل إلى مستوى 12842 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.64% ليصل إلى مستوى 4113 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.42% ليصل إلى مستوى 2623 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.41% ليصل إلى مستوى 3567 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.81% ليصل إلى مستوى 3960 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ العامة لمنتجات الخزف والصيني، المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أم بي للهندسة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المجموعة المصرية العقارية، 435 ألف سهم، 35 ألف سهم، 3.6 مليون سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، مطاحن وسط وغرب الدلتا، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، برايم القابضة للاستثمارات المالية 3500 سهم، 1500 سهم، 100 ألف سهم، 64122 سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات تعليم لخدمات الإدارة، مصر للفنادق، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 25 ألف سهم، 14871 سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي.

وباع المساهم الصندوق العالمي للاستثمار، عدد 35 ألف سهم بشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر 29.6519 جنيه بقيمة 1.04 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.457% إلى 5.165%، وتم تنفيذ الصفقة من شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية.

في سياق آخر أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، توقيع محضر التسليم النهائي للأرض مع الهيئة المصرية العامة للبترول، لقطعة أرض فضاء بمنطقة الطرح - الطابية - قسم المنتزة - محافظة الإسكندرية بمساحة 80 فدان بقيمة بيعية للأرض وقدرها 447.8 مليون جنيه.