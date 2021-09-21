- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21-9-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21-9-2021، ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.33جنيه للشراء، و18.47 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.30جنيه للشراء، و18.46 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.33جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.
وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى، اليوم، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والارتفاع أمام الجنيه المصرى، خلال بدء تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليستقر فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى بنك "الاسكندرية" ليسجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين بالبنوك.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.33 جنيه للشراء.
18.45 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.33 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.30 جنيه.
18.47 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.46 جنيه.
سعر اليورو فى بنك مصر18.33 جنيه للشراء.
18.47 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.32 جنيه للشراء.
18.49 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك البركة18.36 جنيه للشراء.
18.50 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.36 جنيه للشراء.
18.50 جنيه للبيع.سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.38 جنيه للشراء.
18.50 جنيه للبيع.