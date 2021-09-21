سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21-9-2021 بالبنوك المصرية

وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى، اليوم، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والارتفاع أمام الجنيه المصرى، خلال بدء تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليستقر فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى بنك "الاسكندرية" ليسجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين بالبنوك.