شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تواصل التعافي قبل انطلاق فعاليات اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي ، من أدنى مستوى فى ستة أسابيع ، بدعم عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل المخاوف المحيطة بأزمة شركة إيفرجراند ،يأتي هذا قبل انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% إلى 1,768.20$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,764.60$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,757.93$.

على صعيد تعاملات الأمس ،حقق المعدن الثمين"الذهب" ارتفاعا بنسبة 0.5% ، بعدما سجل فى وقت سابق أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 1,742.02$ للأونصة.

بخلاف عمليات الارتداد من مستويات منخفضة ،ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،والتركيز على شراء أصول الملاذات الآمنة ، فى ظل تصاعد المخاوف المحيطة بشركة إيفرجراند الصينية.

تصاعدت أزمة إيفرجراند شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية فى العالم ، مع تزايد الشكوك حيال قدرة الشركة الصينية على الوفاء بالتزاماتها ،الأمر الذي زاد المخاوف بشأن سلامة سوق العقارات والائتمان فى الصين "ثاني أكبر اقتصاد فى العالم".

تنطلق فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

تنتظر أسواق المال العالمية بشغف نتائج هذا الاجتماع ،خاصة وإنه من المتوقع أن يقدم أدلة واضحة حول توقيت بدء تقليص برنامج شراء السندات ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1001.66 طن متري الأعلى منذ 25 آب/أغسطس الماضي.