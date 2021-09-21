شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الآسيوية تنخفض متأثرةً بتصاعد أزمة "إيفرجراند" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الآسيوية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل تفاقم أزمة شركة "إيفرجراند" الصينية وما يتبعها من أضرار بالغة على قطاعات في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.



وتأتي المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد الصيني مع تصاعد أزمة "إيفرجراند" العقارية التي تواجه أزمة ديون ضخمة وسط توقعات بعدم قدرتها على السداد مما سيؤثر سلبا على القطاع العقاري وقطاعات أخرى بوجه عام في الصين.



وفي إطار جهوده لمعالجة الأزمة، يحاول البنك المركزي الصيني تخفيف وطأتها بالأسواق من خلال ضخ سيولة في النظام المالي بحوالي 90 مليار يوان (نحو 14 مليار دولار).



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "نيكي 225" القياسي الياباني بحلول الساعة 2:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% (ما يعادل 559 نقطة) إلى 29941 نقطة.



وتراجع أيضا مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا في اليابان بنسبة 1.6% (ما يعادل 33 نقطة) إلى 2077 نقطة، كما انخفض مؤشر"سنسيكس" بنسبة 0.9% (ما يعادل 525 نقطة) إلى 58490 نقطة.