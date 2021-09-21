شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "طيبة" توقع عقداً مع اكور العالمية لتشغيل بالمدينة المنورة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة طيبة للاستثمار عن توقيع عقد تشغيل فندق نوفوتيل بالمدينة المنورة المملوك لشركة العقيق للتنمية العقارية، المملوكة لطيبة بالكامل، مع شركة اكور العالمية.

وأفادت طيبة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن العقد ليس له قيمة محددة حيث يتقاضى المشغل نسبة من العائد والأرباح مقابل الإدارة والتشغيل، علماً بأن مدة العقد 15 سنة من تاريخ التشغيل.

وبحسب البيان، ستقوم شركة اكور بالعلامة التجارية نوفوتيل بإدارة وتشغيل الفندق الذي سيتم إنشاؤه على قطعتي الأرض رقم 2018 و2019 بالجهة الغربية للمنطقة المركزية للمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

ويُشار إلى أن الفندق يحتوي على 20 جناح و394 غرفة فندقية بالإضافة للخدمات الفندقية ومواقف السيارات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائرة بلغ 12.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 79.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى إرتفاع مخصص خسائر الإنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بسبب استمرار تداعيات آثار جائحة كورونا - كوفيد 19 على النشاط الرئيس لطيبة.

كذلك حققت الشركة صافي خسائرة بلغ 14.8 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 130.7 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.