شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى، اليوم الثلاثاء الموافق 21-9-2021، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والارتفاع أمام الجنيه المصرى، خلال بدء تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليستقر فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى بنك "الاسكندرية" ليسجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين بالبنوك.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات العربية اليوم، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض أمام الجنيه المصرى، خلال بدء التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، لـ 18.33 للشراء، 18.47 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.30 للشراء، 18.46 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.17 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.17 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.17 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 4.12 جنيه.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.