شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول والثروة المعدنية ينعى المشير حسين طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المشير حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وأكد الملا أن المشير طنطاوى رجلاً من رجال مصر الأوفياء وطرازاً وطنياً فريداً أفنى حياته في الدفاع عن الوطن ، وشارك في العديد من المعارك التي خاضتها مصر لاسترداد أراضينا والحفاظ عليها ، وقاد سفينة الوطن فى وقت عصيب بكفاءة وبحكمة بالغة حتى بر الأمان ، وقدم نموذجًا يحتذى به للأجيال القادمة.

وتقدَّم المهندس طارق الملا بخالص العزاء إلى السيد الرَّئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلَّحة، وإلى أسرة الراحل وذَويْه ، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع ‏رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .