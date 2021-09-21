الاقتصاد

أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الطماطم بين 3-6 جنيهات للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 21-9-2021  في سوق العبور للجملة، حيث واستقرت الفاصوليا لتتراوح بين 7-13 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البامية بين 5-9 جنيها للكيلو، الكوسة تتراوح بين 3-6 جنيهات للكيلو سعر البصل 1.5-3 جنيها للكيلو. 

 

وسجلت أسعار الطماطم  3-6 جنيهات للكيلو، الليمون 4-7 جنيها للكيلو، أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، الملوخية تتراوح بين 1-2 جنيها للكيلو، واستقر سعر الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو.  

 

وتراوحت أسعار البطاطس بين 3.5-6.5 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى تراوحت بين 2.5-5 جنيهات، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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