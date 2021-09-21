شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع "رجال الأعمال" مع وفد مقاطعة نيامتس الرومانية للاستثمار في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني بجمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع سفارة رومانيا بجمهورية مصر العربية، لقاء عمل بالقاهرة بين الوفد الرسمي لمجلس محافظة نيامتس ورجال الأعمال المصريين.

وترأس اللقاء الدكتور أحمد السكري رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، ومجموعة من الشركات الكبرى من محافظة نيامس الرومانية بحضور الدكتورة أمنية فهمي نائب رئيس مجلس الأعمال المشترك وشريف الشافعي ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفي بداية اللقاء أشاد إيونيل أرسين، رئيس مجلس محافظة نيامس، بالتعاون مع مصر والجهود المبذولة من الجانبين لتوطيد الشراكة في زيادة حجم التجارة بين البلدين.

وأضاف أرسين، ان جمهورية مصر العربية هي أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لرومانيا في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تعد أكبر مستورد للقمح، فيها تأتي رومانيا من بين أكبر خمس دول مصدرة للحبوب.

وأشار إلى إمكانيات البلدين في إقامة شراكة حقيقية لشركات التشييد والبناء للعمل في المشروعات القومية والتنموية خاصةً في مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق الجاري العمل بها حاليًا في مصر.

ومن جانبه قال الدكتور احمد السكري رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، إن المجلس يعتزم القيام برحلة عمل إلى رومانيا خلال الفترة القادمة.

كما رحب رئيس الجانب المصري بدعوة رئيس مقاطعة نيامتس لتشكيل وفد لزيارة المقاطعة للتعرف على فرص التعاون المشتركة في القطاعات المختلفة وتوقيع بروتوكول تعاون مع احدى منظمات الأعمال في المقاطعة.

فيما أشارت الدكتورة أمنية فهمي نائب رئيس المجلس الروماني الي أهمية العلاقات المصرية الرومانية والتي تمتد لاكثر من 150 عام، مؤكدة أن هناك فرص للتعاون المشترك في قطاع المنسوجات و الصناعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة وخاصة السياحة العلاجية.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان فرص التجارة والاستثمارات والتعاون بين مجتمع الأعمال في مقاطعة نيامس ومجتمع الأعمال في مصر، كما أبدى رجال الأعمال اهتمامهم بتطوير شراكات في العديد من المجالات الاقتصادية التي تمتلك فيها البلدين منافع اقتصادية متبادلة، ومنها إنتاج المعدات لصناعة النفط والكيماويات والبتروكيماويات، وتصنيع المنسوجات، وتصدير الحبوب والمنتجات الحيوانية، والمنتجات الخشبية.