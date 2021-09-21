شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات ناعيا المشير طنطاوى: أدار دفة البلاد فى واحدة من أدق حقبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور عمرو طلعت وزير وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق الذى وافته المنية صباح اليوم.

وقال فى تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" فقدت مصر اليوم.. بطلًا وقائدًا عظيمًا وقيمة وطنية رفيعة.. هو المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والانتاج الحربى الاسبق.. بطل من أبطال حرب أكتوبر وقائد ادار دفة البلاد فى واحدة من أدق حقبها ليحافظ علي استقرار الوطن.. نسأل الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسوان".