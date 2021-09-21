شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة والصناعة تنعى رحيل المشير محمد حسين طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعي نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة رحيل المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم.

وقالت الوزيرة إن الفقيد يعد أحد أبناء مصر المخلصين ورمز من رموز العسكرية المصرية الباسلة، والذى ضحى بالنفيس والغالى من اجل رفع اسم مصر عالياً خفاقاً، كما قدم العديد من التضحيات للدفاع عن تراب مصر خلال مشاركته فى حرب اكتوبر المجيدة، فضلا عن دوره المشهود فى قيادة البلاد بشجاعة وإقدام خاصة في تلك الفترة العصيبة التي مرت بها البلاد للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وسلامة أراضيه.

وتتقدم الوزيرة بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، وللمؤسسة العسكرية وجموع الشعب المصري، داعية المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.