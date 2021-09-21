شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية ناعيًا المشير طنطاوى: رحلة خالدة من البطولات الوطنية والأمجاد العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع الأسبق، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، الذين صنعوا لمصر تاريخًا خالدًا تتحاكى به كل الأجيال.

أكد الوزير، أن مصر فقدت رجل دولة من طراز فريد، بعد رحلة حافلة بالبطولات والأمجاد العسكرية والعطاء الوطنى العظيم الذى سيظل خالدًا بأحرف من نور فى ذاكرة الوطن، وقد نجح فى إدارة شئون البلاد فى أصعب الفترات، بحكمة بالغة، ليؤكد مجددًا قدرة مصر، بأبنائها ورجالها البواسل، على تجاوز المحن، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.