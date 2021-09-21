شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد.. 14300 جنيه للطن والأسمنت يبدأ من 880 جنيها للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار "حديد التسليح، والأسمنت"، استقرارا في السوق المحلي اليوم الثلاثاء 21-9-2021، وفقا للأسعار الرسمية.

واستقرت أسعار حديد التسليح بين 14200- 14600 جنيها للطن تسليم أرض مصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيها للطن.

أما أسعار الأسمنت البورتلاندي فتراوحت بين 880- 1100جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وتراوحت أسعار الأسمنت "الأبيض" يتراوح بين 2350-2450 جنيها للمستهلك، وتراوحت أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك.

واستقر سعر الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيها للطن، وسجلت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100جنيه للمتر حسب المكان.