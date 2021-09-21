شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 21-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالارتفاع ليصل إلى مقاومة القناة اللحظية الهابطة، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.7290 لاستمرار السيناريو السلبي المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7190 والمقاومة 0.7290

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط