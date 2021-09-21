الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 21-09-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات جانبية منذ الصباح، ويستمر مؤشر ستوكاستيك بفقدان العزم الإيجابي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.1605 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون 1.1780.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1650 والمقاومة 1.1780

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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