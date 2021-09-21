شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 21-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات جانبية منذ الصباح، ويستمر مؤشر ستوكاستيك بفقدان العزم الإيجابي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.1605 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون 1.1780.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1650 والمقاومة 1.1780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط