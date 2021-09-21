شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشي للين في ظل أزمة "إيفرجراند" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء على نحو طفيف ليسير على خطى سوق الأسهم في اليابان بفعل القلق من أزمة "إيفرجراند".



وتتصاعد حدة المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني مع تفاقم أزمة "إيفرجراند" العقارية التي تواجه أزمة ديون ضخمة وسط توقعات بعدم قدرتها على السداد مما سيؤثر سلبا على القطاع العقاري وقطاعات أخرى بوجه عام في الصين.



وفي خطوة تستهدف المساهمة في علاج الأزمة، يحاول البنك المركزي الصيني تخفيف وطأتها بالأسواق من خلال ضخ سيولة في النظام المالي بحوالي 90 مليار يوان (نحو 14 مليار دولار).



وتترقب الأسواق عن كثب بدء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم، ويستمر حتى غد الأربعاء يليه قرار يتعلق بمعدل الفائدة وبيان السياسة النقدية فضلا عن عقد رئيس البنك المركزي "جيروم باول" مؤتمراً صحفياً.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 5:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 109.5، وسجل أعلى سعر عند 109.6 وأقل سعر عند 109.3.