شكرا لقرائتكم خبر عن عقود السكر تتراجع بأكثر من 1% رغم المخاوف بشأن نقص المعروض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار السكر خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسة ورغم المخاوف المتعلقة بنقص المعروض العالمي.



ويرى مراقبون أن التراجع في أسعار السكر سيظل محدودا ختى تتضح الصورة بشأن حالة المحاصيل في البرازيل – التي تعد من كبرى مصدري السلع الزراعية في العالم – والتي تضررت بسبب موجة الجفاف والصقيع في الآونة الأخيرة.



وتتجه صوامع الهند لإلغاء توقيع عقود تصدير جديدة للسكر خلال الموسم القادم نتيجة ارتفاع الأسعار المحلية والذي تسبب في فجوة بين المعدلات العالمية والمحلية.



من ناحية أخرى، تتصاعد أزمة "إيفرجراند" العقارية نتيجة تراكم ديون ضخمة على كاهلها وسط توقعات بعدم قدرتها على السداد مما سيؤثر سلبا على القطاع العقاري وقطاعات أخرى بوجه عام في الصين.



هذا، وقد انخفض مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 5:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للسكر بحلول الساعة 5:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 1.96 دولار للرطل.