شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستقر إيجابياً مع توجه الأنظار نحو الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو إيجابي خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل الترقب عن كثب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي.



كان البنك المركزي الأوروبي قد قرر في الآونة الأخيرة تثبيت معدل الفائدة وحجم مشتريات الأصول، لكنه أعلن عن نيته تقليص مشتريات السندات المرتبطة بجائحة "كورونا" استنادا على معدل التضخم وبيانات التمويل.



ومن المنتظر بدء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم، ويستمر حتى غد الأربعاء يليه قرار يتعلق بمعدل الفائدة وبيان السياسة النقدية.



وتنتظر البنوك المركزية العالمية مزيدا من الإشارات التي تدل على صعود معدلات التضخم من أجل البدء في تقليل الإجراءات التحفيزية غير التقليدية.



من ناحية أخرى، تتصاعد أزمة "إيفرجراند" العقارية نتيجة تراكم ديون ضخمة على كاهلها وسط توقعات بعدم قدرتها على السداد مما سيؤثر سلبا على القطاع العقاري وقطاعات أخرى بوجه عام في الصين.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع اليورو أمام الدولار بحلول الساعة 4:48 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 1.1732، وسجل أعلى سعر عند 1.1742 وأقل سعر عند 1.1724.