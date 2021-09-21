شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق المالية السعودية تقر طرح شركتي إنماء الروابي والحاسوب للتجارة في "نمو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن موافقتها على طلب شركة الحاسوب للتجارة لطرح 280 ألف سهم، تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية "نمو".

وكشفت الهيئة أيضاً في بيان لها على موقعها الإلكتروني، عن موافقتها على طلب شركة إنماء الروابي تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

وذكرت الهيئة، أن طرح الشركتين سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

وأضافت أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

وتابعت: "كما يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".

وأكدت الهيئة أن موافقتها تعتبر على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

الجدير بالجدير أنه من المنتظر غداً إدراج وبدء تداول أسهم شركة توزيع الغاز الطبيعي في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم غد الأربعاء كإدراج مباشر.