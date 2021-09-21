شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. إدراج مباشر لـ"توزيع الغاز الطبيعي" في سوق "نمو" السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت تداول السعودية، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة توزيع الغاز الطبيعي في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم غد الأربعاء كإدراج مباشر.

وسيتم إدراج شركة الغاز الطبيعي برمز تداول 9516 وبالرمز الدولي SA15AG54KM12، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%، بحسب بيان لـ"تداول".

وكانت الشركة قد حددت السعر الاسترشادي لتداول أسهمها في السوق الموازية "نمو" عند 13 ريالاً.

وتأسست شركة توزيع الغاز الطبيعي في عام 2000، ويبلغ رأسمالها الحالي 50 مليون ريال مقسماً على 5 ملايين سهم بقيمة اسمية عند 10 ريالات للسهم.

يشار إلى أن المسـاهمين الكبار فـي الشركة الذين يملكون 5% أو أكثر مـن رأس مالهـا هـم: شـركة الغـاز والتصنيـع الأهليـة بنسـبة ملكيـة 35%، وشـركة الخـزف السـعودية بنسـبة ملكيـة 15.87%، وشـركة مجموعـة العبداللطيـف القابضـة بنسـبة ملكيـة 11.53%، وشـركة كابـلات الريـاض بنسـبة ملكيـة 7.67%، وشـركة الجـودة لصناعـة السـيراميك بنسـبة ملكيـة 5.53%.

ويحظـر علـى كبـار المسـاهمين المذكوريـن في الشركة التصـرف فـي أسـهمهم مـدة 12 شهراً من تاريـخ بـدء تـداول أسـهم الشـركة فـي السـوق الموازيـة فتـرة الحظـر، ويجـوز لهـم التصـرف فـي أسـهمهم بعـد انتهـاء هـذه الفتـرة دون الحصـول علـى موافقـة هيئـة السـوق الماليـة المسـبقة.

وسيقتصـر التـداول فـي الأسـهم محـل الإدراج المباشـر فـي السـوق الموازيـة علـى المسـاهمين الحالييـن باسـتثناء المسـاهمين الكبـار فـي الشـركة الذيـن يملكـون 5% أو أكثـر مـن رأسمالهـا المذكوريـن أعـاه، والذيـن تنطبـق عليهـم فتـرة الحظـر، بالإضافة إلـى فئـات المسـتثمرين المؤهليـن.