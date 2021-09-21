شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بين 25-26 جنيها فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار البيض والدواجن اليوم الثلاثاء 21-9-2021 وفقا للأسعار الرسمية، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 25-26 جنيها للكيلو في المزرعة، وسعر الكيلو للمستهلك يتراوح بين 30-32 جنيها للكيلو.

واستقرت الدواجن البلدى 32 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-38 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 44 جنيها، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو .

وسجل البيض الأبيض 42-43 جنيها للكرتونة سعر المزرعة، والسعر للمستهلك بين 46-50 جنيها للكرتونة، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 45 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين50-53 جنيها، وأسعار البيض البلدى في المزرعة بين 51-53 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها.