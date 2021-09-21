الاقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 10695 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2298 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 13048 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 4167 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 2684 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 3648 نقطة.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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