شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروعات بـ4 مليارات جنيه ضمن حياة كريمة في 58 قرية أغلبها في الصعيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الجهات الحكومية تنفيذ مئات المشروعات في القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة، خاصة في الصعيد، والذى يشهد طفرة لم تحدث في تاريخ مصر من خلال ادخال كافة الخدمات الأساسية للقرى بداية من الصرف الصحى حتى المباني الخدمية.

وحول تفاصيل المشروعات في مبادرة حياة كريمة، كشف المهندس سعيد فتوح الرئيس التنفيذي لشركة العبد العامة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، انه يتم تنفيذ مشروعات في وجه بحرى والصعيد في 58 قرية بتكاليف تقدر بنحو 4 مليارات جنيه وهو حجم عمل غير مسبوق .

أضاف سعيد فتوح لـ"الخليج 365" أن هناك مشروعات في الصعيد فى المنيا وسوهاج وقنا وأسوان وفى بحرى في المنوفية والغربية والبحيرة، لخدمة المواطنين وهذا أمر مهم للغاية .

أضاف فتوح، أن حياة كريمة وفرت فرص عمل في الصعيد و75% من المهندسين الذين يعملون معنا من الصعيد نحن نعمل في 58 قرية مختلفة، وكل قرية فيها 2 مهندسين، بالإضافة للعمال وهذا أمر مهم للغاية ،وبالتالي أبناء الصعيد استفادوا من المبادرة وكذلك في الوجه البحرى.

وحول انعكاس مبادرة حياة كريمة على المواطن، أشار إنها حياة كريمة لكل الشعب المصرى خاصة في الصعيد، والتي يتم تنفيذ مشروعات وخلية نحل فيها في كل المجالات وفى المرافق والمبانى والترع وغيرها .

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة العبد، أن الصعيد شهد تطورا كبيرا في المرافق وغيرها "نحن ننفذ أعمال الصرف وتزامنا معنا تبدأ بقية الشركات في أعمال المياه والغاز والطرق والخدمات يتم تنفيذها بالترتيب، بالإضافة لمبانى الخدمات المختلفة ووحدات صحية، بالفعل القرى في منصر بتتغيير بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسى.