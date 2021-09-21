الاقتصاد

أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز تتراوح بين 130-160 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - شهد سوق اللحوم البلدى استقرارا في الهايبر ماركت ومحلات الجزارة وفقا لأسعار اليوم الثلاثاء 21-9-2021. 

 

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 130-160 جنيها للكيلو، تتراوح بين 140-160جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو . 

 

 

أما بالنسبة لأسعار القلب فقد تراوحت بين 140-160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو ، وأسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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