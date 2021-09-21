شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز تتراوح بين 130-160 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سوق اللحوم البلدى استقرارا في الهايبر ماركت ومحلات الجزارة وفقا لأسعار اليوم الثلاثاء 21-9-2021.

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 130-160 جنيها للكيلو، تتراوح بين 140-160جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو .

أما بالنسبة لأسعار القلب فقد تراوحت بين 140-160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو ، وأسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو.