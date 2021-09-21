شكرا لقرائتكم خبر عن منتجات البترول تتصدر قائمة السلع الأكثر تصديرا في مصر لشهر يونيه الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حيث رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات من الفواكه الطازجة لتسجل 154.4 مليون دولار في شهر يونيه الماضي، بينما كانت 135.7 مليون دولار في شهر يونيه عام 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 13.8%.

وتأتي صادرات مصر من الفواكه الطازجة ضمن قائمة السلع الأكثر تصديرا من مصر خلال شهر يونيه الماضي، والتي تصدرتها منتجات البترول بلغت 399.3 مليون دولار في شهر يونيه الماضي، بينما كانت 96.8 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 312.7%، يليها صادرات البترول الخام وبلغت قيمة صادراته 231.7 مليون دولار في شهر يونيه الماضي، مقابل 100.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 129.6%.

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية نحو 3.61 مليار دولار في شهر يونيه الماضي، مقابل 2.42 مليار دولار في شهر يونيه عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 49.2%.

وضمت قائمة منتجات التصدير كلا من الملابس الجاهزة بقيمة 198.8 مليون دولار، مقابل 128.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بنسبة زيادة بلغت 54.6%، إلى جانب صادرات اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت قيمتها نحو 147.9 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل 83 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بارتفاع بلغت نسبته 78%، فضلا عن صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 98.3 مليون جنيه في يونيه الماضي، مقابل 64.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 53.1%، وأخيرا بلغت قيمة صادرات الأسمدة نحو 89 مليون دولار، مقابل 61.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت نسبتها 44.1%.