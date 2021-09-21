شكرا لقرائتكم خبر عن جازداكو يؤكد كسر خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 21-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جازداكو (6090) في آخر جلساته، ليؤكد السهم بهذا الانخفاض على كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة بنسبة بلغت -1.38% ليخسر السهم نحو 35 هللة، كما نلاحظ أيضاً توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 25.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 23.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.50 ومستوى المقاومة 26.00.