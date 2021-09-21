شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 21-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الباحة (4130) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر جديدة بنسبة بلغت -1.69% ليخسر السهم نحو 70 هللة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 39.70، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 42.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.70 ومستوى المقاومة 42.45.