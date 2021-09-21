شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر يتراجع بمحاذاة خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 21-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شاكر (1214) في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بنسبة بلغت -1.55% ليخسر السهم نحو 45 هللة، ليحاول بذلك اكتساب المزيد من الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 27.90، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 31.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.90 ومستوى المقاومة 31.10.