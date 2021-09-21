شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر يتعرض للمزيد من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 21-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جبل عمر للتطوير (4250) في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليكسر السهم بانخفاضه الأخير دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.62% ليخسر نحو 20 هللة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 31.10 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.10 ومستوى المقاومة 34.00.