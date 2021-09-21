شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة يتراجع بتأثير مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 21-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم المتطورة (2120) في آخر جلساته، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع إعادة اختبار مستوى المقاومة 53.70، ما عرضه للضغط السلبي والذي أجبره على التراجع ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.31% ليخسر السهم نحو 70 هللة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 53.70، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 48.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 51.00 ومستوى المقاومة 55.90.