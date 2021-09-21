شكرا لقرائتكم خبر عن الزامل للصناعة يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 21-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الزامل للصناعة (2240) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليتخطى السهم دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.79% ليخسر السهم نحو 70 هللة، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليستعيد تعافيه ويرتفع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 37.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 43.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.00 ومستوى المقاومة 41.00.