شكرا لقرائتكم خبر عن ساب يصل لمنطقة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 21-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ساب (1060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.15% ليخسر السهم نحو 5 هللة، ليصل السهم إلى الاستناد لمستوى الدعم المحوري 32.50، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومستنداً أيضاً لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم المحوري 32.50، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 34.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.70 ومستوى المقاومة 33.35.