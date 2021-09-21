شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الطاقة يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 21-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع مؤشر قطاع الطاقة (TENI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليسجل المؤشر خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.12% ليخسر المؤشر نحو 6.411 نقطة ويستقر على مستوى 5,548.80، ليستند المؤشر بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة منه لاكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 5,593.04 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,500.00 ومستوى المقاومة 5,593.04.